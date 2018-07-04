Партия «Единая Россия» переходит на проектное управление по всей стране





Если бюджетные деньги тратить на конкретные проекты, то контролировать нужно каждую вложенную копейку. Так, в Лысьве на благоустройство потратили 38 миллионов рублей. Результаты накануне еще раз проверили.

Новые ролики Катерина с папой примеряют впервые. В прошлом сезоне во дворе было не покататься, асфальта практически не было. Реконструкция состоялась благодаря проекту «Городская среда».

Алексей Трапезников:

- Уже спокойно, ровно, ни задорин, ничего нет. Улучшение есть. Спасибо.

Только в одной Лысьве на благоустройство городских парков и дворов по проекту партии «Единая Россия» из бюджетов трех уровней в прошлом году потрачено 38 миллионов рублей. Парк имени Пушкина с вековой историей деревьев сегодня сильно преобразился.

Александр Гончаров, глава Лысьвенского городского округа:

- Надо, чтобы эта история продолжалась, чтобы она была законченной, чтобы была понятной, и чтобы все наши города преобразились.

Какое место не будет пустовать, так это детская площадка в парке имени Пушкина. Благоустройство здесь началось еще в прошлом году, в этом году проект продолжится. И это яркий пример того, как каждый рубль приносит инвестиции в виде детского смеха.

Партийный семинар на этот раз проходит в лысьвенском драматическом театре, который, в свою очередь, также является активным участником проектов. В прошлом году на обновление оборудования и новые постановки выделено 6,5 миллионов рублей. Как результат – 3 новых спектакля за 2 года, и есть чем удивить горожан.

Алексей Тишура, главный режиссер Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина:

- Мы познакомили город с таким направлением, как визуальный театр, чего тоже никогда не было. И это тоже в основном благодаря, в том числе, проекту.

По всей стране «Единая Россия» переходит на проектное управление.

Юрий Уткин, заместитель секретаря пермского регионального отделении партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе:

- Есть человек, персонально отвечающий, есть цели и задачи, есть ресурсное обеспечение и есть, собственно говоря, контроль за реализацией того или иного приоритета для нашей страны.

Теперь, чтобы быть еще ближе к людям, семинары постараются провести во всех муниципальных центрах. Обратная связь – еще одна возможность контроля за ходом реализации проектов.