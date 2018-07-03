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В трамваях и троллейбусах Перми заработала бесконтактная система оплаты
Без вечного поиска мелочи, вообще без наличных в кармане с 3 июля можно проехать в трамваях и троллейбусах Перми. В городе запустили новую систему оплаты, понадобится банковская карта или смартфон, да хотя бы часы – и билет у вас в кармане.
Единственный нюанс – карта должна быть с возможностью бесконтактной оплаты. В остальном все просто. Подносим пластик к валидатору и получаем обычный билет.
Ольга Суфизьянова, кондуктор:
- Нам даже облегчило труд – мы будем меньше мелочи носить, и пассажиры давно об этом мечтали, чтобы не возиться с мелочью.
Одними из первых систему бесконтактной оплаты в трамваях и троллейбусах опробовали губернатор края и глава Перми. Стоимость прежняя – 20 рублей. Но в планах несколько тарифов. Вкратце: чем больше ездишь, тем меньше платишь.
Дмитрий Самойлов, глава г. Перми:
- То, что мы сегодня видели, это один из элементов того, чтобы общественный транспорт был удобен для горожан и гостей города с точки зрения оплаты услуг.
Кстати, воспользоваться можно любым устройством с бесконтактной оплатой. Картой, часами или телефоном, как это сделала Таня.
Татьяна:
- Иногда нет с собой мелочи и приходится крупную купюру давать, сдают копейки всякие, неудобно с собой таскать.
Ремонт трамвайных путей на Северной дамбе, а теперь и на Уральской, новые линии по Революции и на Парковом. Это в Перми. Общественный транспорт во всем регионе обещают завязать в единую систему. Ориентировочные сроки реформы – до 2020 года.
Максим Решетников, губернатор Пермского края:
- Мы будем предусматривать в проекте бюджета достаточно существенные средства на переход к этой модели, на закупку нового подвижного состава. Конечно, в первую очередь в Перми, но и не только в Перми. Нас ждут очень большие изменения.
В трамваях сейчас устанавливаются камеры видеонаблюдения, пока это фиксация ДТП и правонарушений, но в будущем позволит привязать систему распознавания лиц. Таким образом при входе в трамвай с вас автоматически будут списаны деньги за проезд. Впрочем, это только в будущем и строго по желанию.
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