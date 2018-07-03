В Перми открыли благотворительный детский сад
Местное ноу-хау - в Перми проходит обкатку проект волонтёрского движения «Благо Дарим». Суть в том, что участники этого движения помогают малоимущим семьям, и новая задумка создать подобие детского сада, когда родители, которым необходимо время для работы смогут приводить сюда своих детей. Для начала немного, человек шесть, говорят организаторы - до тех пор пока не смогут устроиться в муниципальный детский садик.
Наталья Семичева, организатор проекта:
- Мы готовы на себя возложить полную ответственность за детей. В первую очередь у нас будут дети из наших подопечных семей, мы для них проводили много разных мероприятий, мы их знаем, друг у друга их оставляем, но, конечно, мы не берём совсем лялек.
Денег с родителей брать не планируют, но нужна справка о том семья действительно малоимущая. Что же касается организации досуга - у волонтёров есть однокомнатная квартира, где они сейчас налаживают контакт с первыми ребятами. Возраст у всех разный, но планируется, что у воспитателей-добровольцев есть опыт общения с детьми, так что авторы идеи надеются, что пусть немногим, но смогут помочь.
Ольга Юшкова, волонтёр:
- Старшие рисуют, младшие повторяют. Если что-то надо помочь, с маленькими посидеть, они их развлекают. Позанимались буквами - переключаемся, с маленькими развиваем мелкую моторику.
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