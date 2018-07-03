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← Новости культуры. Пермь. Выпуск от 03.07.2018 г.

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Часть моста через реку Сюзьва вновь закрыта на капитальный ремонт

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На очередной ремонт закрыли часть моста через реку Сюзьва. Это на федеральной трассе между Краснокамском и Нытвой. Дорожные рабочие уже сняли верхний слой асфальта. Работы ведутся только на одной полосе, вторая закрыта для движения.

Ну а на подъездах сейчас работает реверсивное движение. Из-за этого в часы пик федеральная трасса «М7 Волга» оказывается перегружена.«Печально» известной она стала в прошлом году, когда подрядчик начавший строительство еще в мае - не сумел сдать объект к сентябрю. В этот раз мост планируют завершить тоже к сентябрю, но уже 2018 года.

Этот участок дороги можно объехать через железнодорожную станцию Чайковская, время в пути увеличится на пятнадцать минут. Новая подрядная организация планирует произвести полный капитальный ремонт всей конструкции.

Артем Казин

Метки: в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 03.07.2018 в 18:31 в рубрике - Вести Пермь

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← Новости культуры. Пермь. Выпуск от 03.07.2018 г.

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