Часть моста через реку Сюзьва вновь закрыта на капитальный ремонт
На очередной ремонт закрыли часть моста через реку Сюзьва. Это на федеральной трассе между Краснокамском и Нытвой. Дорожные рабочие уже сняли верхний слой асфальта. Работы ведутся только на одной полосе, вторая закрыта для движения.
Ну а на подъездах сейчас работает реверсивное движение. Из-за этого в часы пик федеральная трасса «М7 Волга» оказывается перегружена.«Печально» известной она стала в прошлом году, когда подрядчик начавший строительство еще в мае - не сумел сдать объект к сентябрю. В этот раз мост планируют завершить тоже к сентябрю, но уже 2018 года.
Этот участок дороги можно объехать через железнодорожную станцию Чайковская, время в пути увеличится на пятнадцать минут. Новая подрядная организация планирует произвести полный капитальный ремонт всей конструкции.
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