Новости культуры. Пермь. Выпуск от 03.07.2018 г.
Новости культуры. Пермь. Сегодня в выпуске:
-Remote Perm - премьера Дягилевского фестиваля - 2017 - возвращается!
-В Перми на набережной стартовал фестиваль «Дни городов Прикамья»;
- в ТЮЗестартует традиционный летний проект "Театральная бессонница";
-Пермский академический Театр-Театр принимает у себя коллег из Березников.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь готовится к проведению чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов
Прикамские гребцы - первые на Первенстве ПФО
В Пермском крае подписано соглашение о сотрудничестве с ФАС
Универ проверят на комфортность
Защити своего питомца от жары!
«Мультискрин»: досмотреть начатое...
Коммуналка: подорожало всё, за единственным исключением
Начался прием заявлений на выдачу пособия за рождение первенца
Улица Уральская в Перми подверглась масштабному ремонту
Пермяки надеются на полуфинал
Добавить комментарий: