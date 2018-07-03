Пермь готовится к проведению чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов
С 5 по 7 октября в Перми пройдёт юбилейный 20-й чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. В наш город приедут призёры и победители Олимпийских игр 80-90-х годов ХХ века. Заявки участников подали уже 40 мировых держав.
Это, безусловно, важный имиджевый момент как для страны, так и для Пермского края, от которого ждут соответствующего, высокого уровня проведения.
Важные моменты озвучивают и решают на заседаниях оргкомитета, курирует которые легендарный российский борец классического стиля Александр Карелин. Среди таких уточнённых вопросов: место - УДС «Молот», охват и время телетрансляций, в том числе, международных.
Ту же представленную эмблему грядущего спортфорума подвергли коррекции в соответствии с параметрами международной федерации борьбы. Аименно, «Life fight victory» решилизаменитьна «World wrestling masters». Два борца своими силуэтами образуют угадываемую цифру ХХ, что символизирует порядковый номер первенства.
Александр Карелин:
- Везде в названиях необходимо применить международное определение «masters».
Рабочая группа собирается каждую неделю: требуется обеспечить безопасность соревнованиям, медицинское сопровождение спортсменов. Один из самых острых вопросов – оформление виз иностранцам.
Александр Третьяков, президент федерации греко-римской борьбы Пермского края:
- Действительно очень актуальный вопрос. Провели уже целый ряд встреч и понимаем, что сегодня без поддержки Москвы, депутатов Государственной Думы мы эту проблему не решим и процесс получения виз точно не ускорим. А это для нас болевая точка. Отрабатываем вопрос с волонтёрами.
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