Прикамские гребцы - первые на Первенстве ПФО
Успешно выступили прикамские спортсмены на Первенстве Приволжского Федерального округа по гребному слалому. На старт Нытвенского водохранилища вышли около 100 спортсменов из Прикамья, Татарстана и Башкортостана.
В общекомандном зачете Первенства прикамские гребцы до 17 и 24 лет заняли первые места. Второе, уступив только Башкортастану, – в категории до 15 лет.
В личном зачете в активе наших спортсменов 10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Соревнования стали отборочными на Первенство России в соответствующих возрастах.
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