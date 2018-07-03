Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Пермском крае подписано соглашение о сотрудничестве с ФАС

Прикамские гребцы - первые на Первенстве ПФО

смотреть видео

Успешно выступили прикамские спортсмены на Первенстве Приволжского Федерального округа по гребному слалому. На старт Нытвенского водохранилища вышли около 100 спортсменов из Прикамья, Татарстана и Башкортостана.

В общекомандном зачете Первенства прикамские гребцы до 17 и 24 лет заняли первые места. Второе, уступив только Башкортастану, – в категории до 15 лет.

В личном зачете в активе наших спортсменов 10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Соревнования стали отборочными на Первенство России в соответствующих возрастах.

Метки: в Пермском крае, Спорт

Опубликовано: 03.07.2018 в 11:54 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Пермском крае подписано соглашение о сотрудничестве с ФАС

Универ проверят на комфортность

Защити своего питомца от жары!

«Мультискрин»: досмотреть начатое...

Коммуналка: подорожало всё, за единственным исключением

Начался прием заявлений на выдачу пособия за рождение первенца

Улица Уральская в Перми подверглась масштабному ремонту

Пермяки надеются на полуфинал

Интервью с заместителем руководителя ФАС Рачиком Петросяном

«Небесная ярмарка Урала» - визитная карточка Кунгура


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Пермском крае подписано соглашение о сотрудничестве с ФАС

Обратите внимание

в Перми

В Пермском крае подписано соглашение о сотрудничестве с ФАС

Губернатор Прикамья Максим Решетников подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой. Суть документа в развитии конкуренции на территории региона.
03.07.2018 в 11:47

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Экономика

Универ проверят на комфортность

В Пермском университете появились два новых сотрудника – выпускники детского дома Эльвира и Василий устроились в Управление общественных связей.
03.07.2018 в 11:34

Метки: в Перми, Общество

Защити своего питомца от жары!

С учетом наступившей жары в Перми составлены рекомендации по поведению и сохранению здоровья домашних животных. Как выяснили ветеринары, ошибок в стремлении как-то защитить своего питомца от жары можно наделать немало.
03.07.2018 в 10:23

Метки: в Перми, Общество

«Мультискрин»: досмотреть начатое...

Новые технологии в помощь тем, кто по каким-то причинам по телевизору игры ЧМ смотреть не может. Речь об услуге «Мультискрин», которая сегодня активно внедряется на пермском рынке коммуникаций.
03.07.2018 в 10:17

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Наука и техника

Коммуналка: подорожало всё, за единственным исключением

В Пермском крае – новый этап роста тарифов. Цена горячей воды, отопления выросла серьезней всего. Газ, вопреки ранее принятым постановлениям, не подорожал ни на копейку.
03.07.2018 в 10:11

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Экономика

В России

В Пермском крае подписано соглашение о сотрудничестве с ФАС

Губернатор Прикамья Максим Решетников подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой. Суть документа в развитии конкуренции на территории региона.
03.07.2018 в 11:47

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Экономика

«Мультискрин»: досмотреть начатое...

Новые технологии в помощь тем, кто по каким-то причинам по телевизору игры ЧМ смотреть не может. Речь об услуге «Мультискрин», которая сегодня активно внедряется на пермском рынке коммуникаций.
03.07.2018 в 10:17

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Наука и техника

Коммуналка: подорожало всё, за единственным исключением

В Пермском крае – новый этап роста тарифов. Цена горячей воды, отопления выросла серьезней всего. Газ, вопреки ранее принятым постановлениям, не подорожал ни на копейку.
03.07.2018 в 10:11

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Экономика

Пермяки надеются на полуфинал

Июль Прикамью синоптики обещают жарким, хотя и не без гроз. Так что встречу сборной России и сборной Хорватии болельщики вновь с комфортом смогут посмотреть в фан-зоне стадиона Юность.
02.07.2018 в 20:49

Метки: в Перми, В России, Спорт

Гости студии Евгений Тверетинов и Яна Гуничева

Пермский губернский оркестр вернулся из Санкт-Петербурга, где принял участие в 19-м Международном конкурсе-фестивале духовых оркестров.
02.07.2018 в 20:18

Метки: В России, в Перми, Культура, ИНТЕРВЬЮ

Лента новостей RSS каналы

Прикамские гребцы - первые на Первенстве ПФОПрикамские гребцы - первые на Первенстве ПФО

В Пермском крае подписано соглашение о сотрудничестве с ФАСВ Пермском крае подписано соглашение о сотрудничестве с ФАС

Универ проверят на комфортностьУнивер проверят на комфортность

Защити своего питомца от жары!Защити своего питомца от жары!

«Мультискрин»: досмотреть начатое...«Мультискрин»: досмотреть начатое...

Коммуналка: подорожало всё, за единственным исключениемКоммуналка: подорожало всё, за единственным исключением

Начался прием заявлений на выдачу пособия за рождение первенцаНачался прием заявлений на выдачу пособия за рождение первенца

Улица Уральская в Перми подверглась масштабному ремонтуУлица Уральская в Перми подверглась масштабному ремонту

Пермяки надеются на полуфиналПермяки надеются на полуфинал

Гости студии Евгений Тверетинов и Яна ГуничеваГости студии Евгений Тверетинов и Яна Гуничева

Интервью с заместителем руководителя ФАС Рачиком ПетросяномИнтервью с заместителем руководителя ФАС Рачиком Петросяном

«Вести-Кудымкар». Выпуск от 02.07.2018 г.«Вести-Кудымкар». Выпуск от 02.07.2018 г.

«Небесная ярмарка Урала» - визитная карточка Кунгура«Небесная ярмарка Урала» - визитная карточка Кунгура

Пермяки радуются победе сборной России по футболу вместе со всей странойПермяки радуются победе сборной России по футболу вместе со всей страной

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 02.07.2018 г.Новости культуры. Пермь. Выпуск от 02.07.2018 г.

Пермский балет выступил в Париже на фестивале LES ÉTÉS DE LA DANSEПермский балет выступил в Париже на фестивале LES ÉTÉS DE LA DANSE

Сделано в Перми: «Дороги, дружба и немного сказки»Сделано в Перми: «Дороги, дружба и немного сказки»

В поисках лучшей цены...В поисках лучшей цены...

В Коми-Пермяцком округе развивают пчеловодствоВ Коми-Пермяцком округе развивают пчеловодство

Гости студии Нелли Алекперова и Владимир ФедосеевГости студии Нелли Алекперова и Владимир Федосеев

«В кругу друзей». Русский печатный пряник«В кругу друзей». Русский печатный пряник

«Право на труд». Выпуск от 30.06.2018 г.«Право на труд». Выпуск от 30.06.2018 г.

PERMM приглашает подростков на «Разговоры с городом»PERMM приглашает подростков на «Разговоры с городом»

В Кудымкаре вручили премии в области национальной культурыВ Кудымкаре вручили премии в области национальной культуры

В Мотовилихинском районе Перми стартовал новый этап дорожной реконструкцииВ Мотовилихинском районе Перми стартовал новый этап дорожной реконструкции

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную