Прикамские гребцы - первые на Первенстве ПФО

Успешно выступили прикамские спортсмены на Первенстве Приволжского Федерального округа по гребному слалому. На старт Нытвенского водохранилища вышли около 100 спортсменов из Прикамья, Татарстана и Башкортостана.

В общекомандном зачете Первенства прикамские гребцы до 17 и 24 лет заняли первые места. Второе, уступив только Башкортастану, – в категории до 15 лет.

В личном зачете в активе наших спортсменов 10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Соревнования стали отборочными на Первенство России в соответствующих возрастах.