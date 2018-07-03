В Пермском крае подписано соглашение о сотрудничестве с ФАС

Губернатор Прикамья Максим Решетников подписал соглашение о сотрудничестве сФедеральной антимонопольной службой. Суть документа в развитии конкуренции на территории региона.

В апреле в Москве на госсовете был определен 41 ключевой показатель, которые позволяют оценить уровень конкуренции в различных сферах. И в большинстве своем в Пермском крае эти показатели уже выполнены на 100 %. Теперь в идеале необходимо распространить принципы добросовестной конкуренции на все сферы жизни.

Рачик Петросян, заместитель главы ФАС России:

- Безграничное количество ларьков, стоящих посреди тротуара – это не добросовестная конкуренция. А когда у нас есть все условия для того, чтобы на равных выиграть те или иные права, причем выиграет их тот, кто выполнит прозрачные критерии - заплатит больше денег в бюджет, то это вопрос добросовестной конкуренции.

По вопросам развития конкуренции Пермский край сегодня во многом может стать пилотным проектом. С этого начинается более плотное взаимодействие с федеральной антимонопольной службой. В первую очередь речь идет о системе государственных и муниципальных закупок. Для бизнеса здесь особенно важно создать прозрачные и понятные правила игры.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

- У нас есть общее понимание, что вопросы развития конкуренции, еще раз подчеркну – это не абстрактные вопросы, это то, чем надо заниматься. Это некие принципы, которые нужно соблюдать в своей ежедневной деятельности во взаимодействии с бизнесом, при подготовке нормативных правовых актов, при проведении каких-то преобразований.