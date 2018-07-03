Универ проверят на комфортность

В Пермском университете появились два новых сотрудника – выпускники детского дома Эльвира и Василий устроились в Управление общественных связей. Они будут заниматься оцифровкой информации для баз данных.

Есть и другая важная задача – ребята передвигаются на колясках и готовятся составить аналитическую записку о том, что можно сделать в университете, чтобы кампус стал комфортнее для людей в инвалидных креслах.

Также ребята активно передвигаются по городу. Отмечают, что даже если тротуары превращаются в непреодолимое препятствие, на помощь тут же приходят пермяки.