Универ проверят на комфортность
В Пермском университете появились два новых сотрудника – выпускники детского дома Эльвира и Василий устроились в Управление общественных связей. Они будут заниматься оцифровкой информации для баз данных.
Есть и другая важная задача – ребята передвигаются на колясках и готовятся составить аналитическую записку о том, что можно сделать в университете, чтобы кампус стал комфортнее для людей в инвалидных креслах.
Также ребята активно передвигаются по городу. Отмечают, что даже если тротуары превращаются в непреодолимое препятствие, на помощь тут же приходят пермяки.
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