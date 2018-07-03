Защити своего питомца от жары!

С учетом наступившей жары в Перми составлены рекомендации по поведению и сохранению здоровья. Для человека они озвучивались многократно, а вот для домашних животных чуть ли не впервые. А между тем, как выяснили ветеринары, ошибок в стремлении как-то защитить своего питомца от жары можно наделать немало.

Укороченная мордочка и гладкая шерсть – эти два признака автоматически заносят Бэллу в группу риска. Первые 15 минут на жаре юный мопс переносит легко – активничает, не замечая яркие лучи солнца. Когда появляются первые симптомы перегрева - одышка или усталость - хозяйка спешит на помощь.

Лина Соколюк:

- Бэлке два года, жару она переносит тяжело, стараемся в солнечную погоду гулять поменьше, либо по тенёчкам. Когда начинает дышать с хрипом, либо домой идем, либо с собой воду носим.

Если под рукой нет специальной брызгалки, подойдет и обычная негазированная вода из магазина.

Пожалуй, самый простой способ избавить вашего питомца от изнывающей жары – дать ему попить воды или смочить ей мордочку.

У кошек же под шерстью есть воздушная камера, температура в ней постоянна – 38-39 градусов. Зимой согревает, летом – поддерживает оптимальный баланс тела. Многие владельцы стригут питомцев, чтобы помочь им справиться с жарой, однако это может принести еще больше проблем – предупреждают ветеринары.

Анна Нохрина, врач-ветеринар:

- Если вы постоянно подстригаете животное, и оно уже привыкло к этому состоянию, тогда можно. Если он у вас пушистый, и вы резко его подстригли и выпустили на улицу, есть шанс получить ожог кожи. Если пушистое животное с подшёрстком, желательно вычесывать.

Водные процедуры кошки не признают, хотя есть и такие породы, которые не прочь намочиться. Особенно в жару. Если вы все-таки решили искупать питомца, примите меры безопасности – главное, чтобы вода не попала в уши.

Еще один фактор риска – закрытый автомобиль. В жару он может стать смертельной ловушкой для животного. Если на улице 30, в салоне температура достигнет 60 градусов менее чем за 10 минут. Этого достаточно, чтобы поджарить глазунью.

Ну а Бэлле повезло – ее дневная прогулка сегодня 15 минутами не ограничилась. На улице пошел дождь и охладил мопса.