«Мультискрин»: досмотреть начатое...

Новые технологии в помощь тем, кто по каким-то причинам по телевизору игры ЧМ смотреть не может. Речь об услуге «Мультискрин», которая сегодня активно внедряется на пермском рынке коммуникаций. Если коротко, она позволяет досмотреть начатое практически в любой точке города и в любое время.

Кирилл себя считает человеком разносторонним, во всяком случае, за один день он старается успеть сделать как можно больше. Например, пробует свои силы в фотомодельном бизнесе, и одной из лучших площадок для фотосессий считает пермскую набережную.

Кирилл Тягунов:

- Можно сфотографироваться на фоне «Счастья не за горами».

Полтора часа на съёмки, затем на спортивную площадку. Молодой человек делает шаги и в спорте – он игрок молодёжного баскетбольного клуба «Парма», так что ещё пара часов на тренировки.

При этом Кирилл - давний поклонник спортивных программ, и большим подспорьем для него стало предложение от «Ростелекома» – сервис «Мультискрин». Суть в том, что начать просмотр он может дома, затем продолжить его с того места, где остановился, на планшете или смартфоне.

Кирилл Тягунов:

- В любом месте, хоть в автобусе, хоть на учёбе, могу пойти с друзьями погулять, и также продолжить смотреть матч.

«Мультискрин» бесплатно предоставляется всем пользователям Интерактивного ТВ 2.0 и объединяет до пяти экранов, по сути, для каждого члена семьи, если в этом есть необходимость.

Наталия Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Интерактивное ТВ «Ростелекома» – это огромный выбор телевизионного и видеоконтента только высокого качества, это 230 телеканалов самой разной тематики, в том числе и спортивной, что сейчас очень актуально.

Если говорить о фильмах, их количество измеряется тысячами, а кроме «Мультискрина» пользователи могу подобрать и другие сервисы, например, «Родительский контроль» или «Караоке».

Узнать обо всём можно в офисе или на сайте компании. Вот, например, «Мультискрин» – подробное описание продукта, вплоть до пошаговой инструкции по настройкам.