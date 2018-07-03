Коммуналка: подорожало всё, за единственным исключением

В Пермском крае – новый этап роста тарифов. Цена горячей воды, отопления выросла серьезней всего. Газ, вопреки ранее принятым постановлениям, не подорожал ни на копейку.

Олег Путин спешит рассказать соседям о новых ценах на коммунальные услуги и, чтобы в следующем месяце после получения квитков ни у кого не осталось вопросов, на информационном стенде помещает подробный прайс по всем позициям.

Олег Путин, управляющий ТСЖ «Макаренко, 19»:

- Чтобы люди всё знали, были в курсе, готовы, и потом меньше вопросов задавали.

С 1 июля на всей территории России в соответствии с федеральным законодательством произошла индексация тарифов. Теперь за кубометр холодной воды платить нужно на рубль больше. Водоотведение подорожало почти на три рубля. Цена на отопление и горячую воду зависит от того, кто поставщик. Например, до 30 июня за гигакалорию ПСК выставляло счет в 1799 рублей 10 копеек, сейчас уже 1860 рублей 27 копеек. В региональной службе по тарифам пояснили, что при расчете новых значений учитывалось повышение цен на электроэнергию, уровень инфляции и ряд других показателей.

Федеральный регулятор установил для Пермского края максимальную планку индексации тарифов в 6,5 %. В правительстве решили, что это много, и остановились на 4 %. Однако это не относится к тем районам, где ведется срочный ремонт коммунальных сетей.

При этом на газ цены остались прежнее, напомним, что повышение на «голубое топливо» уже произошло в мае этого года. Новые расценки не были утверждены, поэтому на данный момент индексации нет.

Владислав Степин, заместитель руководителя РСТ Пермского края:

- Продолжаем работу по расчету стоимости цены газа для населения. В настоящий момент стоимость не увеличена, то есть продолжает действовать текущая установленная цена.

Вечный вопрос - как сэкономить на «коммуналке». Платеж – это произведение двух составляющих: тариф - часть неизменная, и объем потребляемого ресурса, который можно сокращать. Например, с помощью энергосберегающих ламп. В интернете блоггеры даже записывают тест-видео, какие лампочки лучше и экономнее.

Дальше в ход идет двухрежимный счетчик на электричество, счетчик на воду, погодозависимая автоматика поможет потреблять на четверть меньше тепла, ну и контроль за счетами и тарифами в квитанциях.