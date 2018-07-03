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Коммуналка: подорожало всё, за единственным исключением
В Пермском крае – новый этап роста тарифов. Цена горячей воды, отопления выросла серьезней всего. Газ, вопреки ранее принятым постановлениям, не подорожал ни на копейку.
Олег Путин спешит рассказать соседям о новых ценах на коммунальные услуги и, чтобы в следующем месяце после получения квитков ни у кого не осталось вопросов, на информационном стенде помещает подробный прайс по всем позициям.
Олег Путин, управляющий ТСЖ «Макаренко, 19»:
- Чтобы люди всё знали, были в курсе, готовы, и потом меньше вопросов задавали.
С 1 июля на всей территории России в соответствии с федеральным законодательством произошла индексация тарифов. Теперь за кубометр холодной воды платить нужно на рубль больше. Водоотведение подорожало почти на три рубля. Цена на отопление и горячую воду зависит от того, кто поставщик. Например, до 30 июня за гигакалорию ПСК выставляло счет в 1799 рублей 10 копеек, сейчас уже 1860 рублей 27 копеек. В региональной службе по тарифам пояснили, что при расчете новых значений учитывалось повышение цен на электроэнергию, уровень инфляции и ряд других показателей.
Федеральный регулятор установил для Пермского края максимальную планку индексации тарифов в 6,5 %. В правительстве решили, что это много, и остановились на 4 %. Однако это не относится к тем районам, где ведется срочный ремонт коммунальных сетей.
При этом на газ цены остались прежнее, напомним, что повышение на «голубое топливо» уже произошло в мае этого года. Новые расценки не были утверждены, поэтому на данный момент индексации нет.
Владислав Степин, заместитель руководителя РСТ Пермского края:
- Продолжаем работу по расчету стоимости цены газа для населения. В настоящий момент стоимость не увеличена, то есть продолжает действовать текущая установленная цена.
Вечный вопрос - как сэкономить на «коммуналке». Платеж – это произведение двух составляющих: тариф - часть неизменная, и объем потребляемого ресурса, который можно сокращать. Например, с помощью энергосберегающих ламп. В интернете блоггеры даже записывают тест-видео, какие лампочки лучше и экономнее.
Дальше в ход идет двухрежимный счетчик на электричество, счетчик на воду, погодозависимая автоматика поможет потреблять на четверть меньше тепла, ну и контроль за счетами и тарифами в квитанциях.
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