В Пермском крае начался прием заявлений на выдачу пособия за рождение первенца. Сумма единовременной «помощи» - 60 тысяч рублей. ‍Получить ее могут мамы в возрасте от 19 до 24 лет, родившие не раньше 1 января 2017 года. То есть выплата поступает, когда ребенку исполнится 1,5 года.

Еще одно важное условие – жить в Пермском крае молодая мама должна больше 5 лет. При этом вопреки изначальной версии программы, официально замужем ей быть не обязательно.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике законодательного собрания Пермского края:

- Мы услышали пожелания людей, поэтому, чтобы не ущемлять никакие категории, мы доработали закон, и теперь он распространяется на все категории мамочек, независимо от их социального положения.

Программа рассчитана на три года – до 31 декабря 2019 года. То есть, если ребенок родился позднее, рассчитывать на пособие его мама уже не сможет.

Чтобы получить деньги, женщина должна написать заявление в течение шести месяцев со дня исполнения ребенку полутора лет и принести документы в соцзащиту по месту жительства.

Деньги можно будет потратить только на нужды ребенка.