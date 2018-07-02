Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермский край. Неделя за 159 секунд

В поисках лучшей цены...

смотреть видео

Продавцы электроники и бытовой техники все дальше заходят в погоне за клиентом. Мониторинга цен конкурентов, для того чтобы сделать свои цены более привлекательными, им уже не достаточно. Одна из сетей заявила, что если надо, готова вернуть разницу в двойном размере, если покупатель найдет ценник меньше, чем у них.

Вячеслав Любимов:

- Нужен смартфон с мощным аккумулятором, ещё, если камера будет хорошая, чтоб снимки делать, фотоаппарат с собой не возить, будет просто супер.

Вячеслав - футбольный болельщик. Впереди несколько городов, где пройдут матчи Чемпионата мира, и долгожданный отпуск. Поэтому телефон выбирает так тщательно. Проверить нужно не только качество съёмки, но и то, насколько покупка выгодна. В сети «М.Видео» действует программа «Гарантия лучшей цены».

Поиск лучшей цены - это особый, почти спортивный азарт: нужно изучить предложения нескольких магазинов, выбрать подходящее, прийти сюда, сделать выгодную покупку и получить бонусы.

Программа сравнивает предложения крупнейших федеральных и региональных магазинов техники. Список потенциальных конкурентов можно найти на сайте сети. Если где-то цена окажется ниже, «М.Видео» обещает пермякам компенсировать разницу даже дважды.

Влада Порошина, старший продавец магазина «М.Видео»:

- В таком случае покупатель получает двойную выгоду - мы продаём по цене конкурента данный товар, и дополнительно клиент получает разницу в цене на бонусную карту.

Программа распространяется на весь ассортимент, а это более 20 тысяч телевизоров, холодильников, смартфонов и другой бытовой и цифровой техники. Сравнить цены можно как в магазине, обратившись к консультантам, так и заполнив заявку на сайте. Вячеслав выбрал первый вариант.

Вячеслав Любимов:

- Эту разницу мне компенсировали в виде скидки 500 рублей. И 500 рублей ещё на бонусную карту начислили. Я просто приду - и на них себе чехол/стекло докуплю для этого смартфона. Считаю, что я очень удачно зашёл, выгодно купил.

Теперь - с хорошим настроением и новым телефоном - Вячеслав отправится болеть за любимую сборную. В поиске лучшей цены на гаджет он стал победителем, теперь ждёт, чтобы и футболисты не подкачали.

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми

Опубликовано: 02.07.2018 в 12:50 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермский край. Неделя за 159 секунд

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае модернизирует собственное производство и реализует социальные проекты

Прикамские фермеры начали получать федеральные и региональные гранты

В Пермском крае разработана дорожная карта загородного детского отдыха

«Яркое Лето» в парке им. Горького

В Чернушке получили дипломы будущие нефтяники

Слушание дела об избиении музыканта Андрея Ширмана продолжится 10 июля

Жители затопленной деревни Шахарово оценивают размер ущерба

Вести-Пермь. События недели от 01.07.2018 г.

Больных Горнозаводска оставили без рентгена


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермский край. Неделя за 159 секунд

Обратите внимание

в Перми

Сделано в Перми: «Дороги, дружба и немного сказки»

В последнее время в Перми можно встретить не только интересные и красочные книжные издания, а с использованием 3D-технологий.
02.07.2018 в 14:23

Метки: в Перми, Культура, ИНТЕРВЬЮ, Сделано в Перми

В поисках лучшей цены...

Продавцы электроники и бытовой техники все дальше заходят в погоне за клиентом. Одна из сетей заявила, что если надо, готова вернуть разницу в двойном размере, если покупатель найдет ценник меньше, чем у них.
02.07.2018 в 12:50

Метки: в Перми

Гости студии Нелли Алекперова и Владимир Федосеев

О состоявшемся в начале июня фестивале Прикамские вечера и планах на грядущий сезон Дмитрию Пантелееву рассказали художественный руководитель БСО им.
02.07.2018 в 11:53

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура, ИНТЕРВЬЮ

«В кругу друзей». Русский печатный пряник

В новом выпуске программы В кругу друзей - фольклорный ансамбль Соловейка и рецепт русского печатного пряника.
02.07.2018 в 11:48

Метки: в Перми, Культура, Общество

PERMM приглашает подростков на «Разговоры с городом»

Музей современного искусства PERMM и известный российский уличный художник Тимофей Радя приглашают пермских подростков принять участие в проекте пермской арт-резиденции Разговоры с городом.
02.07.2018 в 11:23

Метки: Радио, Культура, в Перми

В России

«Яркое Лето» в парке им. Горького

В Перми в минувшую субботу случился настоящий мультдесант. Ми-ми-мишки, Лунтик, Саша и Маша, Смешарики и еще с десяток популярных российских мультипликационных героев собрались вместе, чтобы осчастливить сотни пермских мальчишек и девчонок.
02.07.2018 в 10:06

Метки: в Перми, В России, Общество

Гость студии Алексей Моночков

Управляющий отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков в студии ГТРК Пермь рассказал о том, как денежно-кредитная политика Центробанка РФ отражается на экономике, в том числе, Пермского края.
29.06.2018 в 21:45

Метки: В России, в Пермском крае, Экономика, ИНТЕРВЬЮ, Деньги

Кто получил золотую «Нику»?

Читайте в свежем номере газеты Эфир.
29.06.2018 в 14:07

Метки: в Перми, В России, Анонс

В ТПП России состоялось заседание по вопросам развития неэнергетического экспорта

Как должна измениться поддержка, чтобы стимулировать российские компании завоевывать новые рынки?
28.06.2018 в 09:35

Метки: В России, Экономика

Хлеб наш насущный

Эксперты изучили 176 брендов хлеба. Соответствует ли продукция по своим характеристикам действующим ГОСТам?
27.06.2018 в 12:30

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Сделано в Перми: «Дороги, дружба и немного сказки»Сделано в Перми: «Дороги, дружба и немного сказки»

В поисках лучшей цены...В поисках лучшей цены...

В Коми-Пермяцком округе развивают пчеловодствоВ Коми-Пермяцком округе развивают пчеловодство

Гости студии Нелли Алекперова и Владимир ФедосеевГости студии Нелли Алекперова и Владимир Федосеев

«В кругу друзей». Русский печатный пряник«В кругу друзей». Русский печатный пряник

«Право на труд». Выпуск от 30.06.2018 г.«Право на труд». Выпуск от 30.06.2018 г.

PERMM приглашает подростков на «Разговоры с городом»PERMM приглашает подростков на «Разговоры с городом»

В Кудымкаре вручили премии в области национальной культурыВ Кудымкаре вручили премии в области национальной культуры

В Мотовилихинском районе Перми стартовал новый этап дорожной реконструкцииВ Мотовилихинском районе Перми стартовал новый этап дорожной реконструкции

МЧС настаивает на усилении ответственности родителей за безопасность детей на водеМЧС настаивает на усилении ответственности родителей за безопасность детей на воде

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае модернизирует собственное производство и реализует социальные проекты«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае модернизирует собственное производство и реализует социальные проекты

Прикамские фермеры начали получать федеральные и региональные грантыПрикамские фермеры начали получать федеральные и региональные гранты

В Пермском крае разработана дорожная карта загородного детского отдыхаВ Пермском крае разработана дорожная карта загородного детского отдыха

«Яркое Лето» в парке им. Горького«Яркое Лето» в парке им. Горького

В Чернушке получили дипломы будущие нефтяникиВ Чернушке получили дипломы будущие нефтяники

Слушание дела об избиении музыканта Андрея Ширмана продолжится 10 июляСлушание дела об избиении музыканта Андрея Ширмана продолжится 10 июля

Жители затопленной деревни Шахарово оценивают размер ущербаЖители затопленной деревни Шахарово оценивают размер ущерба

Вести-Пермь. События недели от 01.07.2018 г.Вести-Пермь. События недели от 01.07.2018 г.

В реестре недобросовестных поставщиков прибылоВ реестре недобросовестных поставщиков прибыло

Реклама в порядкеРеклама в порядке

История пермской семьи - история ПермиИстория пермской семьи - история Перми

Приходите в «Лето Парк»!Приходите в «Лето Парк»!

Старые здания школ обретут новый обликСтарые здания школ обретут новый облик

С 1 июля часть ул. Уральской закроют на капремонтС 1 июля часть ул. Уральской закроют на капремонт

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную