В поисках лучшей цены...

Продавцы электроники и бытовой техники все дальше заходят в погоне за клиентом. Мониторинга цен конкурентов, для того чтобы сделать свои цены более привлекательными, им уже не достаточно. Одна из сетей заявила, что если надо, готова вернуть разницу в двойном размере, если покупатель найдет ценник меньше, чем у них.

Вячеслав Любимов:

- Нужен смартфон с мощным аккумулятором, ещё, если камера будет хорошая, чтоб снимки делать, фотоаппарат с собой не возить, будет просто супер.

Вячеслав - футбольный болельщик. Впереди несколько городов, где пройдут матчи Чемпионата мира, и долгожданный отпуск. Поэтому телефон выбирает так тщательно. Проверить нужно не только качество съёмки, но и то, насколько покупка выгодна. В сети «М.Видео» действует программа «Гарантия лучшей цены».

Поиск лучшей цены - это особый, почти спортивный азарт: нужно изучить предложения нескольких магазинов, выбрать подходящее, прийти сюда, сделать выгодную покупку и получить бонусы.

Программа сравнивает предложения крупнейших федеральных и региональных магазинов техники. Список потенциальных конкурентов можно найти на сайте сети. Если где-то цена окажется ниже, «М.Видео» обещает пермякам компенсировать разницу даже дважды.

Влада Порошина, старший продавец магазина «М.Видео»:

- В таком случае покупатель получает двойную выгоду - мы продаём по цене конкурента данный товар, и дополнительно клиент получает разницу в цене на бонусную карту.

Программа распространяется на весь ассортимент, а это более 20 тысяч телевизоров, холодильников, смартфонов и другой бытовой и цифровой техники. Сравнить цены можно как в магазине, обратившись к консультантам, так и заполнив заявку на сайте. Вячеслав выбрал первый вариант.

Вячеслав Любимов:

- Эту разницу мне компенсировали в виде скидки 500 рублей. И 500 рублей ещё на бонусную карту начислили. Я просто приду - и на них себе чехол/стекло докуплю для этого смартфона. Считаю, что я очень удачно зашёл, выгодно купил.

Теперь - с хорошим настроением и новым телефоном - Вячеслав отправится болеть за любимую сборную. В поиске лучшей цены на гаджет он стал победителем, теперь ждёт, чтобы и футболисты не подкачали.