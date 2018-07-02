Пермский край. Неделя за 159 секунд

На минувшей неделе мы искали пермские ВУЗы в очередном национальном рейтинге, пытались понять, как скоро Пермь для компании "Аэрофлот" станет не просто городом, куда летают ее самолеты, и изучали объездные пути вокруг очередной глобальной пермской стройки. Темы последних дней, о которых стоит сказать особо, в специальной рубрике «Неделя за 159 секунд».