«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае модернизирует собственное производство и реализует социальные проекты

Модернизация производства, строительство детского сада и - детское фольклорное лето. Темы очень разные и все - главные. Почему их просто невозможно сейчас выстроить в порядке приоритетности?

Прежде чем отправиться на переработку, нефть проходит через установку предварительной подготовки. Такая есть в каждом цехе и точно так же, как любые производственные мощности, все узлы и агрегаты нуждаются в периодическом обновлении.

Егор Качин, начальник ЦДНГ № 3 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

- Это у нас последняя стадия реконструкции, меняем последнее оборудование, подрядчик на сегодняшний день работают по монтажу непосредственно коммуникаций.

После осмотра планы на ближайшую перспективу нефтяники обсудили уже за круглым столом. Практика выездных совещаний в пермском «ЛУКОЙЛе» отработана, и главная тема сегодня - это модернизация производства.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:

- Всё в графике, вся реализация программы идёт своим чередом, отставаний никаких нет, и рисков того, что мы будем ограничены по мощностям, у нас этого не будет.

А это уже Куеда - в микрорайоне Южный полным ходом идёт строительство детского сада при поддержке «ЛУКОЙЛа». Садик очень нужен, говорит Елена Климина - она будет заведующей в этом дошкольном учреждении, и то, что строительство входит уже в завершающую стадию радует всех родителей, которые пока вынуждены возить детей в другой микрорайон.

Елена Климина, заведующая детским садом:

- Сегодня тут практически нет учреждений образовательных, тем более дошкольных, так что для населения этот объект очень важен.

На сегодняшний день уже установлены окна, двери, вентиляция и электропроводка. А в июле планируется начать строительство теплотрассы, что полностью закроет вопрос с подведением коммуникаций.

Павел Черепанов, генеральный подрядчик:

- Планируем до конца июля, первой недели августа полностью завершить работы по благоустройству и отделочные работы в эти же сроки.

Детский сад рассчитан на 50 мест, в нём будет три группы, и судя по темпам, которыми идёт работа, местным жителям остаётся потерпеть ещё немного и можно будет праздновать новоселье.

Планируется, что детский сад откроется осенью этого года. И начнет он свою работу с названием, придуманным куединцами.

Специально для этого среди жителей провели конкурс и уже сейчас можно сказать, что среди предложенных вариантов лидирует «Сказка», и планируется, что встреча участников конкурса состоится на открытии садика. А это соседи - Чернушка, здесь Олег Третьяков побывал на детском празднике, который, что называется, пропитан народным колоритом. Это и наряды, и репертуар, и соответствующее название «Фольклорное детское лето».

А это одна из точек притяжения Чернушки - площадь перед ДК Нефтяник, и благодаря поддержке нефтяников кардинально изменился её облик, появились павильоны, стационарная сцена, аллея славы и праздничная иллюминация. Есть даже вернисаж, где постоянно занимаются творчеством ребята, которые получили от гостей сладкие подарки.

Ну, а на сцене Олег Третьяков вручил сертификаты музыкальным школам трёх районов - Уинского, Куединского и Чернушинского. Поддержка образования, в том числе дополнительного - один из приоритетов пермских лукойловцев.