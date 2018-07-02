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В Пермском крае разработана дорожная карта загородного детского отдыха

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Любое общение начинается со знакомства. Тот самый случай, когда действующие парламентарии и будущее российской политики говорят на одном языке. В лагерь «Новое поколение» законодатели приехали, чтобы познакомится с ходом летней оздоровительной кампании. В итоге попали на официальное открытие международного фестиваля.

Тема этого лета - дружба с соседями и международные отношения. Этому и посвящен фестиваль. Сегодняшний костюм Сони и Лиды - символ реки и всего Прикамья на карте мира.

Софья Шац и Лидия Чечулина:

- Это здорово, разные языки, разные страны, так объединяет классно. Чувствуешь трепет ко всем мероприятиям, потому что это действительно здорово.

Паола из Колумбии уже освоила несколько слов на русском. Смена потому и считается международной, что у каждого отряда есть свой зарубежный гость.

Паола Идальго:

- Мне очень нравится эта атмосфера, она очень домашняя. Здесь я занимаюсь волонтерством, помогаю командорам, в работе с отрядом и уже завтра мы начинаем вести свои клубы.

Каждый год в «Новом поколении» отдыхает около 3 тысяч человек. Ребята со всего Пермского края и не только. И каждого надо по-своему заинтересовать.

Валерий Долгих, директор лагеря «Новое поколение»:

- Надо чувствовать настроение ребят, о чем они говорят и что они хотят, чтобы летом в лагере было. Не зря мы проводим большие опросы, а чтобы вы хотели, чтоб в лагере было. Мы решили, что дружба, ребят, соседней деревни, соседней страны, соседнего континента для ребят очень важна.

Депутатов, кроме всего прочего, интересуют бытовые условия детского отдыха, теплые корпуса или просто палатки. Уровень питания и комфорта для отдыхающих - это норма для всех загородных лагерей.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ:

- Отрадно, что сегодня мы можем говорить, что в регионе создана полноценная сеть оздоровительных лагерей, которые позволяют комфортно, с познавательной точки зрения, организовать летний отдых наших детей.

В апреле этого года Государственная дума приняла закон о летнем детском отдыхе. В документе обозначены все возможности общественного и государственного контроля.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ:

- Сегодня мы ввели понятие типового договора по организации летнего отдыха. Это позволяет в полном объеме обеспечить безопасность и здоровье наших детей.

В свою очередь на региональном уровне депутаты в этом году разработали дорожную карту, в которой подробно расписаны все мероприятия, связанные с загородным детским отдыхом.

Валерий Трапезников, депутат Законодательного собрания Пермского края:

- То, что мы наметили, получается изумительно хорошо, единственный мазок не очень хороший - это дорога. Но уже начали ремонтировать. Я думаю, что уже в ближайшее время дорога будет не асфальтирована, но хотя бы доступной, чтобы родители могли проехать.

А фестиваль тем временем продолжается. И по традиции бумажные самолетики на счастье запускают все участники.

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 02.07.2018 в 10:22 в рубрике - Вести Пермь

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