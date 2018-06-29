В центре Перми задымился трамвай

Утром в центре Перми загорелся трамвай, видео происшествия выложил в Сеть очевидец. Заметно, как из вагона идет дым. На место съехались пожарные и скорая. ЧП произошло в 08:42 на перекрестке улиц Борчанинова и Екатерининской в трамвае № 5, который ехал в сторону Перми II. Движение трамваев в направлении Перми II было восстановлено около 09:40.