В Перми слушают дело об избиении DJ Smash
В Ленинском районном суде Перми началось рассмотрение уголовного дела об избиении Андрея Ширмана - DJ Smash. В качестве обвиняемых выступают экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич. За ходом заседания следила корреспондент Лариса Стрельникова.
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