Небо зовет!

30 июня в Кунгуре стартует международный фестиваль "Небесная ярмарка". В этом году здесь одновременно пройдут Кубок России, первенство России среди молодёжи, 17-й Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту и Кубок России по спорту сверхлёгкой авиации в дисциплине параплан. Ожидают 24 экипажа, кроме российских пилотов заявились три экипажа из Японии, возможно участие поляков, в соревнованиях участвуют и две женские команды.