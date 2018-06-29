Небо зовет!
30 июня в Кунгуре стартует международный фестиваль "Небесная ярмарка". В этом году здесь одновременно пройдут Кубок России, первенство России среди молодёжи, 17-й Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту и Кубок России по спорту сверхлёгкой авиации в дисциплине параплан. Ожидают 24 экипажа, кроме российских пилотов заявились три экипажа из Японии, возможно участие поляков, в соревнованиях участвуют и две женские команды.
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