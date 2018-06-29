Обратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителей

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Самойлов

В Кировском районе Перми прошла встреча главы города Дмитрия Самойлова с жителями. Люди пришли с заготовленными вопросами.

Не выходя из кабинета, истинное положение дел в городе оценить невозможно. Так что традиционный прием граждан главы Перми Дмитрия Самойлова в Кировском районе начинается с осмотра. Первая остановка на маршруте – улица Налимихинская. По сути, связующая магистраль Перми и Краснокамска. В ноябре прошлого года на интернет-портале «Управляем вместе» именно за ремонт этой дороги было отдано больше всего голосов. И вот в июне началась реконструкция. На сегодня готов тротуар.

В прошлом году в рамках программы благоустройства придомовых территорий проведены работы во дворах на Торговой, 20 и Липатова, 22. В первом случае из-за некачественно уложенного асфальта дело уже находится в суде. В целом же такой постоянный контроль со стороны городских властей уже отремонтированных объектов позволяет избежать ошибок в будущем.

Дмитрий Самойлов, глава Перми, отметил: "На примере этого двора надо делать правильные выводы и не повторять этих ошибок. Ощущение комплексности дворового благоустройства нет. Надо было еще добавлять с точки зрения детской площадки, спортивной площадки".

Сам прием для жителей Перми – отличная возможность напрямую обратиться со своими проблемами. Вопросы благоустройства есть в той же Налимихе. Из-за неисправной дренажной системы идет постоянное подтопление частных домов.

Юрий Балубаев: "Мы хотим, чтобы эту канаву почистили, мы ее уже отчасти сами почистили. И передать на баланс района".

Решение находится тут же. Очистка русла реки в этом году запланировано. Торги состоялись, подрядчик определен.

И так по всему спектру вопросов, начиная от ЖКХ и заканчивая местами в детских садах.

В зале школы №64 все руководители городских подразделений и управляющих компаний. Если вопрос невозможно разрешить на месте, то официальное обращение уже позволит сдвинуть дело с мертвой точки. И как показывает практика, большинство вопросов все-таки разрешается положительно.

 

 

Метки: в Перми, Власть, Общество

Опубликовано: 29.06.2018 в 12:17 в рубрике - Вести Пермь

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