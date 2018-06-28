Пермь попала в число регионов с самыми оригинальными селфи-объектами
Рейтинг регионов, имеющих самые оригинальные и востребованные объекты для селфи, опубликовала Ассоциация туроператоров России. Список выглядит так: на первом месте Томская область и памятник счастью в виде волка из мультфильма «Жил-был пес», далее Астраханская, Красноярская, Ульяновская области, Республика Мэрий Эл, на шестом месте списка из 13 регионов России обосновался Пермский край. У туристов особый трепет вызывают памятники «Пермяк солены уши» в центре города, «Счастье не за горами» у Перми-1 и кунгурская арт-скульптура «Пуп земли».
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