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← «Бег Мира - 2018»: эстафета длиной в 70 тысяч км

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В Перми проходит Чемпионат Росгвардии

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Росгвардия

Открытие соревнований Росгвардии состоялось на пермском стадионе «Динамо».  Они пройдут впервые не только в нашем городе, но и во всей стране. Участвуют сборные федеральных округов, а также команды 5 военных институтов. Среди них и Пермский. Соревнования разделены на несколько этапов. Легкая атлетика - кросс на 3 километра и бег на 100 метров. В четверг и пятницу сотрудников Росгвардии ждет плавание, полоса препятствий, метание гранаты.  Особенность соревнований в том, что все испытания участники будут преодолевать в обмундировании и с оружием. 

Метки: Спорт, Общество, в Перми

Опубликовано: 27.06.2018 в 17:22 в рубрике - Вести Пермь

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← «Бег Мира - 2018»: эстафета длиной в 70 тысяч км

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