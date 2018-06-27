В Перми проходит Чемпионат Росгвардии
Открытие соревнований Росгвардии состоялось на пермском стадионе «Динамо». Они пройдут впервые не только в нашем городе, но и во всей стране. Участвуют сборные федеральных округов, а также команды 5 военных институтов. Среди них и Пермский. Соревнования разделены на несколько этапов. Легкая атлетика - кросс на 3 километра и бег на 100 метров. В четверг и пятницу сотрудников Росгвардии ждет плавание, полоса препятствий, метание гранаты. Особенность соревнований в том, что все испытания участники будут преодолевать в обмундировании и с оружием.
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