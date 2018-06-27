«Бег Мира - 2018»: эстафета длиной в 70 тысяч км
Из Перми отправилась факельная эстафета «Бег Мира - 2018». Она самая протяженная в своем роде на планете - общая протяженность маршрута превышает 70 тысяч километров. Участники пробежали через Суксун, Кунгур, Кукуштан, Лобаново, продолжили свой путь из Перми запад. Параллельно по всему земному шару стартует несколько веток, которые объединяют более 100 стран мира. Российская западная ветка стартовала в Тюмени 12 июня и финиширует в сентябре в Ставрополе. В качестве эстафетной палочки используется факел мира, к которому сегодня смогли прикоснуться все желающие.
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