Проблемы с техникой чтения? Почитаем собаке!
В Перми презентовали проект, в котором школьникам начальных классов на помощь в улучшении техники чтения пришли специально обученные собаки. Это называется канистерапия, когда животные принимают участие в занятиях. Например, в Пермской библиотеке имени Бажова они выступили в роли слушателей, когда ребята занимались чтением. По словам специалистов, именно присутствие собаки снижает уровень стресса в организме, помогает читателям расслабиться и добиться хороших результатов.
Елена Дюкова, канис-терапевт: "Снизив уровень стресса, мы получаем у человека реакцию, когда человеку хочется общаться с собакой, он охотнее выполняет те упражнения, которые предлагает канис-терапевт, эрготерапевт, врач ЛФК. Интереснее заниматься именно с собакой, потому что все занятия, упражнения немножко завуалированы игрой с собакой".
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