Пермь. Новости культуры
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- Международный Дягилевский фестиваль в Перми завершен. Финальным аккордом стал концерт фестивального оркестра под управлением Теодора Курентзиса. Один прошел по традиции в театре оперы и балета,а вот другой впервые на площадке завода имени Шпагина.
- В Перми на площади у краевой библиотеки Горького открылся летний читальный зал. Здесь можно ознакомиться со свежей прессой, почитать детям книжки вслух, порисовать на асфальте, изучить историю города.
- В Пермском театре «У моста» в октябре пройдет третий Международный фестиваль Мартина Макдонаха. Свои спектакли по пьесам ирландского драматурга в Пермь привезут артисты из разных стран. Сейчас идет прием заявок. В гостях программы «Новости культуры» - театральный критик, член экспертного совета фестиваля М. Макдонаха Павел Подкладов.
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