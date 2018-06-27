В Перми стартовал фестиваль единоборств
10 федераций и спортивных клубов Перми принимают сегодня участие в фестивале единоборств. Все проходит на футбольном поле лицея № 9. С 11 часов и весь день без перерыва здесь проходят показательные выступления участников. За ходом фестиваля следит Максим Пеккер.
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