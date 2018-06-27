В Пермском крае дефицит донорской крови

В Пермском крае уменьшилось число доноров и наблюдается дефицит в запасах крови. Запасы снизились из -за того, что многие доноры отправились на отдых, а банк крови нуждается в постоянном пополнении. Поэтому в краевом минздраве приглашают помочь добровольных доноров. Здесь говорят, что сейчас особенно необходимы доноры всех групп с отрицательным резус-фактором.