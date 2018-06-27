Костры на колёсах: В Перми горят автомобили
В Перми вновь горят автомобили. Видео с мест происшествий появилось в Сети. Поздним вечером по адресу ул. Каляева 20 загорался автомобиль. Пожарные прибыли, когда огонь уже попал в салон. Причина возгорания неизвестна.
Во втором случае полиция проводит расследование. Речь о намеренном поджоге дорогой Infiniti FX, припаркованной во дворе элитной многоэтажки на улице Грачева. Машина стоит около четырех миллионов рублей.
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