Костры на колёсах: В Перми горят автомобили

В Перми вновь горят автомобили. Видео с мест происшествий появилось в Сети. Поздним вечером по адресу ул. Каляева 20 загорался автомобиль. Пожарные прибыли, когда огонь уже попал в салон. Причина возгорания неизвестна.

Во втором случае полиция проводит расследование. Речь о намеренном поджоге дорогой Infiniti FX, припаркованной во дворе элитной многоэтажки на улице Грачева. Машина стоит около четырех миллионов рублей.