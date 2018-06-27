Детский отдых: В Перми составили рейтинг лагерей

Основным вопросом повестки пленарного заседания Пермской городской думы стал детский отдых. В своем докладе заместитель главы города Людмила Гаджиева озвучила рейтинг лагерей, назвав главным критерием этого года уникальное содержание. Среди лидеров - «Чайка», где дети изучают журналистику и дизайн, спортивный лагерь «Юность» и «Новое Поколение».

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Мы рады, что наконец-то пришло лето, мы рады потому что действительно очень большая насыщенная культурная, познавательная программа на тех площадках, которые мы организовали для пермских детей. То, что сегодня прозвучало, берем на карандаш и начинаем работать и готовиться к следующему оздоровительному сезону".

Речь о палаточных лагерях и сплавах, которых в этом году открылось не так много, как могло бы быть. Причина - большое количество требований, в первую очередь к обеспечению безопасности. Жесткий контроль установлен и со стороны правозащитников.

Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае: "Ужесточились требования к организации палаточных лагерей. В прошлом году планировалось к открытию 33, открылось 17. Сейчас прозвучало, что ограничено количество сплавов по рекам, это тоже печально. Я надеюсь, что нынешнее лето пройдет без травм и происшествий".