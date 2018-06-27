Добрянку и Задобрянку соединит новый мост

Краевой министр транспорта и депутаты регионального парламента сегодня занимались проблемами муниципальных дорог в Добрянском районе. Выездное совещание завершилось строгим предупреждением в адрес подрядчиков. Их работу обещано оплачивать только после того, как обновленную дорогу признает качественной специальная лаборатория.

Если раньше эту часть города называли «задобрянкой» из-за ее удаленности, то теперь это полноценный район. Чтобы добраться до работы в центр, у Ольги Шиловой уходило без малого час. После сдачи главного объекта - моста через реку Вож - сделать это стало намного проще.

Мостовой переход через речку Вож - один из объектов, который посетили депутаты Законодательного собрания в рамках выездного заседания комитета по развитию инфраструктуры.

Сегодня этот мост в Добрянке один из ключевых социальных объектов. Он соединяет город и отдаленный микрорайон. В перспективе здесь появятся две полосы движения, плюс комфортная пешеходная зона.

Константин Лызов, глава Добрянского муниципального района: "Ключевые финансово емкие стройки - это капремонт моста через реку Вож, улица Нефтяников в Полазне, улицы Воробьева, Куйбышева в Добрянке, Трудовые резервы".

Главная тема совещания - расходование средств из дорожного фонда Пермского края в рамках государственной программы «Развитие дорожной отрасли». В этом году в распоряжении муниципалитетов окажется порядка 5 миллиардов рублей.

Виктор Плюснин, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края: "Сегодня у нас главный акцент выездного заседания комитета по инфраструктуре был в том, чтобы посмотреть, как реализуются проекты муниципальные. Мы впервые отремонтировали более 800 км дорог по Пермскому краю. При этом около 500 - это именно муниципальные дороги".

В этом году в Пермском крае уже реализуются крупные проекты, такие как - строительство Обхода города Чусового, реконструкция трассы Березники - Соликамск, строительство мостового перехода через реку Чусовая. Задача депутатов и профильного министерства контролировать работы на всех этапах.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края: "Мы в этом году планируем 100 процентов проверять асфальтобетон в муниципалитетах. Все что пройдет испытание через нашу лабораторию, будет оплачиваться. Все остальное подлежит переделке".

Министерство дорог и транспорта Пермского края уже закупило мобильные лаборатории, которые будут выезжать уже на готовые дороги и проверять качество асфальта прямо на месте.