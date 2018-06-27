Семейная ферма: Меры господдержки в Пермском крае

В Пермском крае в этом году запущено в работу 50 инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. В два раза больше, чем в прошлом году. И данный показатель еще увеличится. В эти дни фермеры начали получать федеральные и региональные деньги в виде грантов, то есть средства целевые. Как решено воспользоваться господдержкой в Березовском районе?

Для Елены Владыкиной лошади - любимая стихия. Женщина работает коневодом на семейной ферме и, так получилось, что в компании людей не посторонних.

Елена Владыкина, коневод крестьянско-фермерского хозяйства: "Одноклассники мои, они позвали меня сюда, посмотреть-поработать. Отношение нормальное, и по зарплате позволяет, отлично, мне очень нравится".

Три года назад создала хозяйство семья Старковых. Помимо лошадей выращивают овец и свиней. Для последних - большие открытые загоны и тёплые помещения, что позволяет учитывать особенности разведения нескольких пород.

Это венгерская пуховая мангалица. Поросёночку всего 1 месяц, но уже сейчас он гораздо выносливее собратьев. К примеру, зимой может жить на улице.

Однако упор решено сделать на разведение овец. В этом году семейная ферма получила грант за счёт средств федерального и регионального бюджетов - в целом 10 млн рублей. Плюс собственные средства - около 7 млн.

Ольга Старкова, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства:

- В планах купить технику, потому что очень без трактора тяжело. Затем хотим поставить модульный цех для переработки продукции. Колбаска, пельмешки, котлетки.

К 2020 году численность поголовья овец вырастет до 300 с лишним, т.е. более чем в два раза. В итоге это хозяйство будет ежегодно обеспечивать Прикамье 10 тоннами мяса, 20 тоннами фермерских колбас. И таких по краю несколько десятков. В 2018 году на поддержку сельского хозяйства в региональном бюджете предусмотрено около 3 млрд рублей.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Видим, что сработали меры поддержки. Растут обрабатываемые площади, производство молока и яиц, увеличивается поголовье. И если в 2017 году было реализовано 24 инвестиционных проекта, то сейчас в реализации более 50".

В результате доля продукции, производимой фермерами, за последние 5 лет выросла в 2,5 раза. Создавая семейную ферму, Старковы не предполагали, что в итоге получится довольно крупное хозяйство. Но и при нынешних объёмах работают, что называется, для души.

Ольга Старкова, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства: "Природа, экология, чистота. Приедешь сюда - успокаиваешься".