Пермяки вышли на митинг

Инициативная группа пермяков вышла на санкционированный митинг с жалобами на мошенников, подделывающих протоколы собраний собственников жилья. В результате таких махинаций дома постоянно переходят от одной управляющей компании к другой. А люди лишаются возможности реально управлять собственным двором и домом.

На митинге не просят дать горячую воду или снизить квартплату, требование одно - справедливость. Здесь у каждого дома история похожа, как две капли воды. Еще вчера жили с одной управляющей компанией, наутро всем объявили о смене организации. При этом сами жители никаких собраний не припомнят, а подписи в протоколах называют поддельными.

Вера Миролюбова, житель ул. Советской армии, 11: "Один у нас, фамилию которого они указали, вообще в российском розыске находится. Другой в это время продавал квартиру".

Есть и совсем грубая работа. Вот один из протоколов от марта этого года, где секретарем собрания значится собственник Волкова. А вот другая справка о ней - умерла 8 февраля 2014 года.

По словам участников митинга, передел рынка ЖКХ идет по всему городу.

Николай Косяков, директор УК «ЭКВО»: "Тысячи жителей страдают от того, что их лишили права выбора, перевели из одной компании в другую. Причем жители сами об этом не знали.

Жителей в первую очередь не устраивает сам механизм, когда Инспекция государственного жилищного надзора принимает протоколы без проверки подлинности.

Светлана Левичева, старшая по дому ул.Леонова, 60: "Почему у нас такой беспредел в Перми? Кто позволил по поддельным подписям переводить?".

Все новые документы оформлены на три компании «Дом-мастер», «Дом-строй» и «Гранит». И все они сегодня в черном списке должников у коммунальщиков.

Главный аргумент ИГЖН при переходе к новым управляющим компаниям - это борьба с неплательщиками, но на практике оказывается, что у новых компаний долги перед поставщиками коммунальных услуг в разы больше.

Единственное решение в борьбе с неплательщиками - заключение прямого договора собственника с ресурсоснабжающей организацией. Первыми по собственной инициативе на такие прямые платежи перешли УК «Экво» и «ТехКомфорт». От инспекции и жителей в правоохранительные органы сейчас направлены около полусотни обращений в правоохранительные органы по признакам подделки протоколов. Наказание за это сейчас до 2 лет лишения свободы, и жителям рекомендуют не медлить с обращением в суд.

Станислав Шестаков, юрист: "В июле 2015 года прокол общего собрания собственников дома приравнен к официальному документу и возникает уголовная ответсвенность за его подделку".

Параллельно жители напрямую опротестуют протоколы через суды. Первые заседания уже назначены на начало июля. Жители уверены, что справедливость восторжествует.