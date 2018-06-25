«Крылья Пармы»: воздушные танцы на тяжелых истребителях

В минувшие выходные на аэродроме "Сокол" тысячи людей собрались на "Крылья Пармы", чтобы увидеть, как летают легендарные "Русские Витязи". Это единственная в мире пилотажная группа, которая воздушные танцы устраивает на тяжелых истребителях.

«Крылья Пармы» - праздник для всех, вне зависимости от возраста.

Первыми эффектно разрезают небо «Серебряные крылья» - это пилотажная группа из «Уфы». Свои самолёты в шутку сравнивают с автомобилями - мощность двигателя 98 л.с. Это даёт лёгкость управления, но если кто-то из лётчиков ошибётся, догонять товарищей довольно сложно. В составе есть женщина-пилот. Среди парашютистов в этот день также оказались девушки.

И вот на взлёт идут «Русские витязи» - единственная команда в мире, которая выполняет фигуры группового высшего пилотажа на тяжелых истребителях. Комментирует зрелище Николай Анисимов - человек, не ставший лётчиком из-за недостаточно острого зрения, но посвятивший небу десятки песен и просто влюблённый в самолёты.

В итоге был и «плоский штопор», и «купол» - это фигура, когда самолет летит вертикально вверх, затем пилот гасит скорость до нуля и начинается свободное падение. Боевые истребители СУ-30СМ - одни из немногих в мире, которым под силу такие воздушные трюки.

На аэродроме «Сокол» «Русские витязи» не выступали несколько лет, и вот - сразу новая программа с элементами парного, группового и одиночного высшего пилотажа. Интервью - только после выступления. Пилоты благодарят зрителей - их количество ещё предстоит подсчитать - и, конечно, свои боевые машины.

Продолжительность программы всего 20 минут, но обсуждать увиденное пермяки будут не один день.

Юлия Галямина: "В восторге, очень рады, обязательно на следующий год сюда придём!".

Ярослав Галямин: "Так летали близко, мёртвые петли вытворяли, очень понравилось!".

После завершения полётов все желающие могли в деталях разглядывать крылатых птиц и фотографироваться с ними, самым терпеливым удалось заполучить фото из кабины истребителя.