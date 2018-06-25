Пермяки зажгли свечи памяти
В Перми возле монумента "Героям фронта и тыла" в Перми прошла акция "Свеча памяти". Ее проводят по всей стране каждый год, 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны.
По опыту прошлых лет собирается 800-1000 человек. Свечи зажигают в память о трагических событиях, которые произошли 77 лет назад – день начала войны. Обычно эти свечи выставляют рядом с мемориалом, из части свечей выкладывают надпись «Клянемся помнить».
Перед участниками акции выступил струнный квартет из Пермского оперного театра, а также воспитанники театральной студии Константина Хабенского «Оперение».
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