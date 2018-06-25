В Прикамье пришло жаркое лето

В субботу и в воскресенье в Прикамье было солнечно и без осадков. Температура установилась на отметке в плюс 25 градусов. Дальнейшее повышение ожидается на этой неделе.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Дальнейшее потепление ожидается в понедельник и вторник, когда может температура подняться по отдельным районам края до отметки +30 градусов. В эти дни появляется вероятность ливневых дождей и гроз, особенно во вторник".