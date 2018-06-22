Не жара, но солнечно: Прогноз погоды на выходные

Какими будут предстоящие выходные в Пермском крае, рассказал специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов: "Выходные будут солнечными, теплыми , но не жаркими. Сообщения про 30-градусную жару основаны на старых прогнозах, которые сейчас уже не актуальны. Жара сместится на запад, в Волго-Вятский район, унас пока северные ветра, поэтому пока будет прохладнее. Но тем не менее солнечно и без осадков по всей территории края. Днем в субботу 20-25 градусов, в воскресенье 22-27. Если говорить про Пермь - то в субботу до 23-24, в воскресенье - до 26 градусов. Повышение температуры ожидается в понедельник и вторник, там есть вероятность, что столбик термометра сможет подняться до отметки в 30 градусов по южным и западным районам края. Аномальной жары у нас скорее всего не будет".