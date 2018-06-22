В Прикамье спасают овчарку с отрубленными лапами
Зоозащитники спасают овчарку, которую обнаружили возле трассы Пермь – Юго-Камск с отрубленными лапами. Фото опубликовал один из пермских автомобилистов. После чего пса забрали волонтеры. У собаки отрезаны лапы и хвост. Как установили ветеринары, это дело рук человека. Сейчас они обработали раны. Операцию пока не провели. Пса назвали Максом, в честь того, кто его нашел и вызвал помощь, сообщает издание 59.ру.
Зоозащитник Семён Филипповский в интервью порталу 59.ру: «Идёт некроз и воспаление - и на хвосте, и на лапах. Пёс чувствует себя плохо. Одну лапу точно будем ампутировать. Вторую попробуем спасти. Людей, готовых забрать Макса к себе домой и помочь ему жить дальше после операции, пока нет».
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