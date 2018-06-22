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Детскому омбудсмену Прикамья поступило 2,5 тысячи обращений
В Перми состоялось пленарное заседание краевого парламента. Перед депутатами с докладом выступила Уполномоченный по правам ребенка Светлана Денисова. За последний год к ней поступило более 2,5 тысяч обращений, большинство из которых удалось разрешить положительно. Чаще всего требовалась обычная консультация или помощь в составлении требований в органы государственной власти.
Депутаты поддержали создание в Березниках единого городского округа, в который войдет непосредственно сам город и Усольский муниципальный район. Инициаторами объединения выступили местные депутаты, а региональные парламентарии фактически сегодня поставили точку в этом объединительном процессе.
Игорь Папков, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края: "Во-первых, мы в принципе, формализовали те процессы, которые шли уже на протяжении последних 10 лет. Это касается социальной инфраструктуры, это касается федеральных органов власти и второй аспект, который я хотел бы обратить внимание, в целом это поможет действительно оптимизировать систему, как местного самоуправления, так и инфраструктуру этой территории".
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