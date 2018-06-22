«Не спать»: Российская премьера на Дягилевском фестивале
На Дягилевском фестивале состоялась российская премьера - хореографическая постановка Алена Плателя «Не спать». Ее исполняет танцевальная компания lles ballets C de la B из Бельгии. Новая работа Алена Плателя возникла в ответ на предложение режиссера Жерара Мортье сделать спектакль на музыку Густава Малера. Реакция постановщика не была мгновенной, ему понадобилось время, чтобы вслушаться в музыку Малера и эпохи, в которую тот жил. В соавторы он пригласил композитора Стивена Пренгельса, который перемешал фрагменты из симфоний с африканскими ритуальными песнопениями и ритмами, разбавив микс дыханием спящих животных.
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