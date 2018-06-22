Пермь. Новости культуры

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Темы выпуска:

-На Дягилевском фестивале состоялась российская премьера - хореографическая постановка Алена Плателя «Не спать». 

-В пермском парке Горького прошел ежегодный «Педагогический маркет». 

В Перми прошел 21-й ежегодный фестиваль военно-патриотических теле и радиопрограмм "Щит России". 

- В Кудымкаре  в третий раз провели фестиваль детского творчества  «Чачасин». 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 22.06.2018 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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