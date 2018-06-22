Пермь. Новости культуры

Темы выпуска:

-На Дягилевском фестивале состоялась российская премьера - хореографическая постановка Алена Плателя «Не спать».

-В пермском парке Горького прошел ежегодный «Педагогический маркет».

- В Перми прошел 21-й ежегодный фестиваль военно-патриотических теле и радиопрограмм "Щит России".

- В Кудымкаре в третий раз провели фестиваль детского творчества «Чачасин».