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22 июня - День памяти и скорби

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День памяти и скорби

В России День Памяти и скорби. У мемориала Скорбящей рядом с воинским кладбищем прошло возложение цветов - традиционная церемония в память о начале Великой Отечественной войны.

В 4 часа утра 22 июня 1941 года без объявления войны войска фашистской Германии напали на Советский Союз. 1418 дней и ночей шла Великая Отечественная война. И до сих пор споры о количестве жертв этого жестокого кровопролития не затухают. Война коснулась всех без исключения, более пятисот тысяч наших земляков ушли на фронт, и каждый третий не вернулся.

Минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто ушёл на фронт в годы войны и домой уже не вернулся. 

Метки: в Перми, В России, Общество

Опубликовано: 22.06.2018 в 13:05 в рубрике - Вести Пермь

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