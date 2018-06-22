22 июня - День памяти и скорби

В России День Памяти и скорби. У мемориала Скорбящей рядом с воинским кладбищем прошло возложение цветов - традиционная церемония в память о начале Великой Отечественной войны.

В 4 часа утра 22 июня 1941 года без объявления войны войска фашистской Германии напали на Советский Союз. 1418 дней и ночей шла Великая Отечественная война. И до сих пор споры о количестве жертв этого жестокого кровопролития не затухают. Война коснулась всех без исключения, более пятисот тысяч наших земляков ушли на фронт, и каждый третий не вернулся.

Минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто ушёл на фронт в годы войны и домой уже не вернулся.