Volkswagen Teramont - семейный внедорожник

В Перми презентовали новую модель автомобиля Volkswagen. В "Терамонте" легко может уместиться 7 человек, а если надо, то багажник увеличивается в несколько раз.

Хоть Даша еще нескоро сядет за руль, но в выборе будущего автомобиля отец ей полностью доверяет. В автосалон "Фольксваген" на Парковом Максим Калашников пришел вместе с дочками, ведь смотрят автомобиль для всей семьи, и поэтому главное требование - это просторный салон.

Максим Калашников, клиент автосалона: "Выбираем семейный автомобиль для дальних поездок и путешествий. Он должен быть большой и просторный и экономичный. С детьми очень удобно будет и комфортно".

Новинка этого года Volkswagen Teramont – как раз с вместительным салоном. Здесь без особых проблем могут разместиться семь человек, сложив второй и третий ряд сидений, объем багажника увеличивается в несколько раз. И на российских дорогах автомобиль чувствует себя вполне комфортно.

Андрей Чертков, управляющий директор ГК «Экскурс»: "Очень комфортная подвеска, которая здорово дистанцирует от того, что происходит под колесами, на дороге. Дает исключительную плавность хода и комфорт. Внедорожные характеристики на высоте. У него очень хорошая геометрия, высокий клиренс".

Те, кто хочет попробовать семейный внедорожник Volkswagen Teramont в деле, могут записаться на тест-драйв здесь же в автосалоне. Для города в автомобиле масса удобных опций - система контроля дистанции, ассистент движения в пробке, парковочный пилот и многое другое. Для бездорожья - свои сюрпризы. Несмотря на то, что Volkswagen Teramont позиционирует себя как семейный автомобиль, на бездорожье он чувствует себя вполне комфортно. Сказывается полный привод и подвеска, которая «проглатывает» все неровности. Кроме этого, в автомобиле используется масса инновационных решений. Цифровая панель способна адаптироваться под своего владельца и при этом не отвлекает от текущей ситуации на дороге. Здесь есть все что надо, начиная от навигатора, заканчивая расходом топлива.

Максим Копытов, менеджер отдела продаж: "За счет сочетания двигатель-коробка, автомобиль позволят добиться расхода топлива порядка 11 литров в городском режиме, порядка 9 литров в смешанном, на трассе - менее 8 литров".

Уверенность в выборе Volkswagen Teramont подкрепляется ещё и 4 годами гарантии. Семья Калашниковых после тест-драйва отправилась оформлять покупку. И уже строит планы на отпуск. На новой машине этим летом они отправятся в Крым.