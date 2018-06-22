Сотрудники «Машиностроителя» стали добровольцами природы

Участники движения «Добровольцы природы» почистили устье реки Язовая. Место, где она впадает в Каму, убрали от мусора. Подобные экологические акции волонтеры устраивают постоянно.

Этот экологический десант - сотрудники завода «Машиностроитель», предприятия, которое располагается по соседству. Таким образом они присоединились к городскому движению «Добровольцы природы».

Владимир Манин, заместитель генерального директора по управлению персоналом Пермского завода «Машиностроитель»: "Я думаю, что это подспорье городу хорошее. Это место, оно очень красивое, и выйти просто после рабочего дня подышать воздухом на берегу, постоять, посмотреть на нашу реку, это здорово!".

Три десятка человек, вооружившись мешками для мусора, бензопилами и прочими инструментами, к работе приступили ударно, несмотря на капризы погоды - несколько раз солнце сменялось проливным дождём.

По сути, любое предприятие, учреждение, организация могут включиться в это движение, надо только лишь подать заявку, выбрать себе участок городской территории и заботиться о нём.

Забота не подразумевает только уборку, варианты разные: это может быть и обустройство, и посадка деревьев, проведение экскурсий для детей, при желании - издание эко-брошюр, буклетов или справочников. А городские власти поддерживают все экологические инициативы пермяков.

Лев Третьяков, заместитель начальника управления по экологии и природопользованию администрации г. Перми: "Любые формы общественной экологической активности приветствуются, это же работа не на "себя любимого", это работа на благо окружающей среды.

Главное, чтобы отдача была от всех, говорят участники генеральной уборки. Например, здесь, на месте слияния Камы и Язовой, любят отдыхать пермяки. Подвижки есть, -меньше стали мусорить - но пока не идеал.

Пермские предприятия уже взяли шефство над разными участками - на Липовой горе, в Черняевском лесу, на берегах разных водоёмов краевой столицы. А результат сегодняшней уборки - десяток мешков с мусором и освобождённый от зарослей берег реки.