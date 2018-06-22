«Новомет» вложит 600 млн рублей в новое производство в Перми

Около 70 дополнительных рабочих мест и налоговые поступления в краевой бюджет. Все это даст новое производство в Перми. Его сегодня презентовали на предприятии «Новомет» - одном из лидеров нефтяного машиностроения. Что и как здесь будут делать?

Ирина Хабарова с напарницей собирает будущую установку для откачки нефти. Все действия отработаны до автоматизма. Специалисты понимают друг друга буквально без слов.

- По-другому никак, плохо слышно!

Если в сборочном цехе финальная стадия технологической цепочки, то начало её в литейном цехе. Компания «Новомет-Пермь», одна из лидеров нефтяного машиностроения, запустила эту площадку год назад. Нововведение позволило взять под контроль качество деталей, а также сократить время на их изготовление.

В 2018-м новый инвестиционный проект - производство высокотемпературного кабеля для подачи электроэнергии, в том числе на оборудование по добыче сланцевой нефти.

Максим Перельман, генеральный директор АО «Новомет»: "Мы запустили в этом году освоение площадки «Велта»".

Перспективы развития предприятия промышленники обсудили с губернатором региона во время знакомства с производственными мощностями.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Для нас очень важно поддерживать такое предприятие, чтобы и дальше это был мировой лидер нефтяного машиностроения, чтобы увеличивались заказы, более того, то, что Максим Олегович сегодня представил, коллеги движутся к 50% доле внешнего рынка".

Оборудование компании востребовано по всему миру, а сервисные центры представлены на всех континентах.

Это механообрабатывающий цех, здесь доводят до совершенства составные части насоса для добычи нефти. Рынок поставки - 23 страны. По сути, весь мир. Новый проект позволит продолжить этот список.

Максим Перельман, генеральный директор АО «Новомет»: "Мы сегодня показали, где мы видим необходимую поддержку со стороны краевых и городских властей. Это в первую очередь развитие инфраструктуры: подъездные дороги к новой площадке, это энергетика, это газ".

В решении этих вопросов власти готовы помочь. Выпуск продукции, а именно выскотемпературного кабеля, как альтернатива зарубежным аналогам, намечен на конец лета - начало осени 2019 г.