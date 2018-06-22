Монтажники, застрявшие в строительной люльке: «Мы заново родились»

Монтажники-высотники, которые во время бури оказались в сорвавшейся с креплений строительной люльке, живы и здоровы. Ролик, зафиксировавший, как их раскачивает из стороны в сторону, бьет все рекорды просмотров в социальных сетях. Равшан Сафаров и Никита Плюснин считают, что заново родились. Когда подул сильнейший ветер, спуститься с 25 этажа одного из домов «Гулливера» они просто не успели.

Равшан Сафаров: "Присел, сгруппировался, схватился за каркас, держался до последнего, пока мы не разбили стены, пока не появилась возможность схватиться за профиль. Мы держались".