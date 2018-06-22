Аварийные бригады убрали поваленные деревья и столбы

В Прикамье весь день ликвидировали последствия урагана, который обрушился на регион накануне. Особенно пострадали южные районы. Из-за обрыва проводов без света там осталось почти 9 тысяч человек. Главный удар стихии пришелся на Пермь. Десятки поваленных деревьев и упавшие столбы электрических опор сегодня убирали с улиц аварийные бригады. Ясность сегодня наступила и по поводу того, что же все-таки случилось в ресторане грузинской кухни на Монастырской. Здесь на летнюю часть заведения рухнула кирпичная стена соседнего здания. Пострадала одна из посетительниц. Ее в состоянии шока и с ссадинами увезли в больницу.