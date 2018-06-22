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В Прикамье решили отказаться от льготного налога на прибыль
Депутаты Законодательного собрания Прикамья приняли решение отказаться от льготного налога на прибыль. Он был введен в регионе в 2007 году и своей главной целью ставил привлечение инвесторов. Однако видимых результатов это так и не принесло. Кроме того, за последние шесть лет размер выпадающих доходов составил 65,5 миллиардов рублей. Теперь чтобы предприниматели не испытали шока, возврат к базовой ставке будет сделан постепенно. Налог на прибыль составит 17% только к 2021 году.
Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края: "Доходы бюджета уже не будут выпадающими, и это будет способствовать увеличению дотаций из федерального центра. Дело в том, что федеральный центр изменил методику распределения дотаций из федерального бюджету региональным".
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