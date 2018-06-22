В Перми награждены лауреаты фестиваля «Щит России»

В Перми наградили победителей ежегодного фестиваля военно-патриотических теле- и радиопрограмм «Щит России». На участие в конкурсе прислали 325 работ со всей страны, а также из Казахстана и Белоруссии. Кто в итоге стал лучшим?

Современная графика, переплетенная с кадрами хроники. Сложно поверить, но главному режиссеру картины о летчике испытателе, герое Советского Союза Чкалове всего 21 год. Вот она - Екатерина Кузнецова на сцене получает свою первую «Нику» - главный приз фестиваля «Щит России».

Екатерина Кузнецова, режиссер фильма «Крылья Чкалова: Сталинский сокол» ГТРК «Нижний Новгород»: "У нас команда вообще большая, работали и операторы, и режиссеры, был человек, который занимался 3D-моделированием".

В этом году на фестиваль прислали 325 работ со всей страны, а также из Казахстана и республики Беларусь. Это теле- и радиоистории о героях войн и вооруженных конфликтов, о подростках в погонах - кадетах и курсантах, и о людях, которые охраняют наш покой сейчас.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В 21-й раз проходит этот замечательный фестиваль, он стал одной из визитных карточек края".

Эту картину невозможно смотреть без слез. История о непростой доле боевых коней в военные годы. Фильм носит название «Борька» - это кличка жеребца, которому в деревне Патраки установлен мемориал. Каждый год люди несут к нему цветы.

Особенный фильм создали журналисты из Удмуртии, на церемонии он был отмечен Специальным призом ВГТРК.

Валерий Сидоров, автор видеофильма «Борька» ГТРК «Удмуртия»: "Потрясающие ощущения, что память-то в народе жива".

Среди радиоработ главную золотую "Нику" завоевала передача «22 июня - День памяти и скорби», авторства ГТРК «Белгород».

Так выглядит главный приз фестиваля «Щит России». Эта статуэтка "Ника" уже принадлежит ГТРК «Нижний Новгород». Внизу надпись: «Щит России - 2018 год». Символично, что 21 год назад, когда фестиваль только начинал свое существование, главный приз отправился в эту же телекомпанию.