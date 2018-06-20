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В Усолье провели Строгановский фестиваль хоровой музыки

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На фестивальной карте Пермского края появилось еще одно  событие  - Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки. Его впервые провели в  Усолье и Усольском районе  по инициативе Пермской  краевой филармонии. Как известно, в ряду имен, принесших славу Прикамью,  почетное место занимает фамилия Строгановы. «Богатство – Отечеству, себе оставлю имя», - эти слова начертаны на гербе династии.   Учитывая колоссальный вклад Строгановых в развитие и процветание культуры России и региона, филармония решила отдать дань памяти выдающимся личностям, запустив новый эксклюзивный проект.

Как и положено в христианстве,  первой в храме звучит молитва, восхваляющая Бога.  В Усольском Соборе Спаса Преображения духовные сочинения исполняет Уральский государственный камерный хор под руководством Владислава Новика. С этого выступления и начинается первый Строгановский фестиваль хоровой музыки Пермской краевой филармонии. Далее в программе - произведения русских композиторов 17 - 19 веков - Третьякова, Бортнянского, Дилецкого.

Из храма  Уральский камерный хор перемещается на большую сцену перед церковью Николая Чудотворца. И здесь, судя по бурным овациям,  артистов Пермской филармонии горячо  ждали. Покорил сердца слушателей и квартет «Каравай», исполнив на русских народных инструментах русскую старинную музыку и песни советских композиторов в авторских аранжировках.

 Бескрайняя водная  гладь и густые леса  - живописные края Усолья неслучайно стали местом проведения Международного Строгановского фестиваля хоровой музыки. Ведь именно этими землями до Октябрьской революции владела династия купцов и промышленников Строгановых.

С первого появления Строгановых на Каме в 1558 году бывшая Прикамская пустыня превратилась в огромную культурную страну, где закипела бойкая промышленность, а огромные доходы от продажи соли позволили развернуть здесь миссионерскую и культурную деятельность.

Заводские поселки и административные центры Строгановых - Добрянка, Очер, Ильинское, Новое Усолье - отличались от других населенных пунктов особой ухоженностью и порядком. Здесь открывались  школы, библиотеки, существовали театры крепостных актеров. Строгановы помогали Петру Великому создавать Балтийский флот, были учеными, министрами, дипломатами, покровителями талантов. 

 Александр Протасевич, заместитель министра культуры Пермского края: "В Пермском крае есть благодатные места, связанные с истинной, настоящей, глубинной культурой Великой России. У нас есть возможность вот эти великие культурные традиции, делать так, чтобы они приносили реальную пользу для развития наших территорий».

«Строгановский фестиваль»   для того и создан, чтобы продолжать традиции великих людей - продвигать культурный имидж Пермского края. Учитывая колоссальный вклад Строгановых в развитие и процветание культуры России и региона, краевая филармония решила отдать дань памяти выдающимся личностям, чьи имена - подлинный бренд Прикамья, запустив новый проект, поделилась директор учреждения Галина Кокоулина. Фестиваль интернациональный и проводится в рамках проекта   «Мир без границ». Его цель - поддерживать связь с историческими корнями и местами силы через музыку, развивать международные связи. Так, уже осенью Строгановский фестиваль  продолжится  обменными гастролями - в Перми выступит хор одной из стран Балтии.

 

Метки: Культура, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 20.06.2018 в 17:39 в рубрике - Вести Пермь

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