В Усолье провели Строгановский фестиваль хоровой музыки

На фестивальной карте Пермского края появилось еще одно событие - Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки. Его впервые провели в Усолье и Усольском районе по инициативе Пермской краевой филармонии. Как известно, в ряду имен, принесших славу Прикамью, почетное место занимает фамилия Строгановы. «Богатство – Отечеству, себе оставлю имя», - эти слова начертаны на гербе династии. Учитывая колоссальный вклад Строгановых в развитие и процветание культуры России и региона, филармония решила отдать дань памяти выдающимся личностям, запустив новый эксклюзивный проект.

Как и положено в христианстве, первой в храме звучит молитва, восхваляющая Бога. В Усольском Соборе Спаса Преображения духовные сочинения исполняет Уральский государственный камерный хор под руководством Владислава Новика. С этого выступления и начинается первый Строгановский фестиваль хоровой музыки Пермской краевой филармонии. Далее в программе - произведения русских композиторов 17 - 19 веков - Третьякова, Бортнянского, Дилецкого.

Из храма Уральский камерный хор перемещается на большую сцену перед церковью Николая Чудотворца. И здесь, судя по бурным овациям, артистов Пермской филармонии горячо ждали. Покорил сердца слушателей и квартет «Каравай», исполнив на русских народных инструментах русскую старинную музыку и песни советских композиторов в авторских аранжировках.

Бескрайняя водная гладь и густые леса - живописные края Усолья неслучайно стали местом проведения Международного Строгановского фестиваля хоровой музыки. Ведь именно этими землями до Октябрьской революции владела династия купцов и промышленников Строгановых.

С первого появления Строгановых на Каме в 1558 году бывшая Прикамская пустыня превратилась в огромную культурную страну, где закипела бойкая промышленность, а огромные доходы от продажи соли позволили развернуть здесь миссионерскую и культурную деятельность.

Заводские поселки и административные центры Строгановых - Добрянка, Очер, Ильинское, Новое Усолье - отличались от других населенных пунктов особой ухоженностью и порядком. Здесь открывались школы, библиотеки, существовали театры крепостных актеров. Строгановы помогали Петру Великому создавать Балтийский флот, были учеными, министрами, дипломатами, покровителями талантов.

Александр Протасевич, заместитель министра культуры Пермского края: "В Пермском крае есть благодатные места, связанные с истинной, настоящей, глубинной культурой Великой России. У нас есть возможность вот эти великие культурные традиции, делать так, чтобы они приносили реальную пользу для развития наших территорий».

«Строгановский фестиваль» для того и создан, чтобы продолжать традиции великих людей - продвигать культурный имидж Пермского края. Учитывая колоссальный вклад Строгановых в развитие и процветание культуры России и региона, краевая филармония решила отдать дань памяти выдающимся личностям, чьи имена - подлинный бренд Прикамья, запустив новый проект, поделилась директор учреждения Галина Кокоулина. Фестиваль интернациональный и проводится в рамках проекта «Мир без границ». Его цель - поддерживать связь с историческими корнями и местами силы через музыку, развивать международные связи. Так, уже осенью Строгановский фестиваль продолжится обменными гастролями - в Перми выступит хор одной из стран Балтии.